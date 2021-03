Coronavirus : placé sous surveillance, un nouveau variant se répand en France

et AFP

Le "variant Henri-Mondor", nouvelle souche détectée à l'hôpital du même nom, se répand en Île-de-France, dans l'Ouest, le sud-est et le sud-ouest du pays. Ce "variant d'intérêt"

représenterait 1,8% des souches séquencées sur le territoire national, explique l'enquête Flash 4 du 2 mars 2021. La communauté scientifique a jugé opportun de maintenir la surveillance sur cette nouvelle variante du Covid-19, porteuse de mutations qui pourraient la rendre plus transmissible ou réduire sa sensibilité à la vaccination.

Les professeurs Jean-Michel Pawlotsky, Slim Fourati et Christophe Rodriguez de cet hôpital de la région parisienne ont évoqué, mardi 20 mars, le "variant Henri-Mondor" ou "HMN.19B variant" dans une lettre publiée par la revue spécialisée américaine Emerging Infectious Deseases. Dénommé "19B/501Y (lignage A.27), il a été classé en "variant à suivre (VOI)", a indiqué Santé publique France.

Plusieurs types de souches existent et diffèrent en dangerosité : il y a les "variants préoccupants" comme les variants anglais, sud-africain ou brésilien, qui aggravent l'épidémie et la rendent plus difficile à contrôler. Il existe ensuite les "variants d'intérêt" ou "variants à suivre" qui peuvent représenter un risque potentiel, compte tenu de leurs caractéristiques génétiques problématiques. Des incertitudes qui justifient une surveillance scientifique.

Un variant plus dangereux et résistant

Ce variant francilien avait été identifié au départ chez quatre personnes ayant souffert d'une forme légère de Covid-19, sans hospitalisation. L'hôpital Henri-Mondor, qui gère à Créteil l'une des quatre plateformes nationales du séquençage du SARS CoV-2, a observé 18 mutations dont 7 ou 8 sur la protéine S (spike) du virus.

Parmi ces mutations, les auteurs ont notamment observé des mutations qui améliorent l'interaction de la protéine Spike avec le récepteur ACE-2. Conséquence : une meilleure transmissibilité du variant. Par ailleurs, les mutations 452 et 655 (H655Y) laissent craindre une réduction de la sensibilité du virus à l'effet de la vaccination contre le Covid.

La résistance au vaccin de ce variant est en cours d'examen à l'hôpital Henri-Mondor : ces études devraient déterminer s'il faut réellement des concentrations plus élevées d'anticorps pour le neutraliser.