La nouvelle secrétaire d'État chargée de la Ville fait parler d'elle. Sabrina Agresti-Roubache a accordé sa toute première interview au Journal du dimanche. Et le gouvernement se serait bien passé de cette initiative, alors que la rédaction du journal vient de mettre fin à une longue grève pour protester contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, son nouveau directeur.

À peine nommée, Sabrina Agresti-Roubache met les pieds dans le plat. Matignon n'a appris l'existence de l'interview qu'au dernier moment, lorsqu'elle celle-ci aurait été transmise pour relecture. "Le pluralisme, c'est accepter la confrontation", se justifie la nouvelle secrétaire d'État dans les colonnes du JDD.

Elle fait ensuite référence au mouvement "Je suis Charlie" et s'auto-proclame "fille de Cabu", le dessinateur assassiné, des arguments qui font mouches dans l'entourage d'Élisabeth Borne. "On peut parler de tout mais pas avec n'importe qui", a de son côté réagit Clément Beaune, le ministre délégué aux Transports.

Un premier numéro controversé

Une fois de plus, la majorité joue la stratégie du "en même temps". Pour eux, il ne faut pas s'immiscer dans les affaires des médias, mais en même temps la situation du journal est jugée préoccupante.

Ce nouveau numéro l'illustre bien : on y trouve une interview de Sylvain Maillard, le chef de file du parti Renaissance à l'Assemblée. Un entretien qui date en réalité de décembre 2022, le principal intéressé s'est d'ailleurs empressé d'informer ses collègues qu'il n'avait pas donné son accord pour être publié dans ce numéro controversé.

À écouter également dans ce journal

Accident de manège - Le manège qui a causé la mort d'un adolescent de 17 ans et blessé grièvement une jeune femme au Cap d'Agde, est mis sous scellé. Le vent serait la cause de l'accident, alors que les deux jeunes étaient attachés à la nacelle et propulsés à 110km/h vers le sol.

Alpes-de-Haute-Provence - Un petit garçon de 6 ans n'a pas survécu à la chute d'un arbre dans un village de la région, dimanche 6 août. L'accident a blessé trois autres personnes.

Coup d'État au Niger - L'armée malienne annonce l'envoi à Niamey, par le Mali et le Burkina Fasso, d'une délégation officielle conjointe en solidarité avec le Niger. L'ultimatum lancé par la CDAO a pris fin dans la nuit du lundi 7 août, à minuit.