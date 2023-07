ÉDITO - Grève au "JDD" : la presse écrite est-elle vouée à disparaitre ?

Les journalistes du JDD ont reconduit leur mouvement de grève pour la 4e semaine consécutive. Ils s'opposent à la nomination de Geoffroy Lejeune, l'ancien patron de la rédaction de Valeurs Actuelles. Un débat éthique, mais pas que. Le problème de la presse écrite nationale n'est pas que celui de Vincent Bolloré. Alors c'est vrai : la personnalité de Vincent Bolloré, la ligne éditoriale très à droite qu'il impose à ses médias et la nomination de Geoffroy Lejeune qui incarne cette lecture politique suscite des inquiétudes au sein de la rédaction d'un journal statutaire comme le Journal du Dimanche. Ça peut se comprendre, mais ça n'est pas le seul problème à résoudre.

La vraie question (c'est une banalité de le dire), c'est le modèle économique de cette presse quotidienne. Entre 2010 et 2021, la diffusion papier de la Presse Quotidienne Régionale a baissé de 37%, et celle de la Presse Quotidienne Nationale de 75% selon un rapport sénatorial de juillet 2022. Le Parisien-Aujourd'hui en France illustre parfaitement ces titres qui ressemblent à des lapins pris dans les phares de la voiture. Figé, parce que tiraillé entre son histoire de quotidien mi-national, mi-régional. Le titre perdait en moyenne ces dernières années 20 millions par an. Aujourd'hui, les mondes PQR/PQN divergent comme deux plaques tectoniques et il va falloir faire des choix stratégiques.

Les modèles divergent parce que le numérique est entré dans la danse et perturbe la donne. La lecture des articles en ligne assèche les ventes en kiosque. Mais le marché numérique n'est pas encore assez rentable pour prendre le relai. En 2021, les ventes d’exemplaires numériques ont représenté 13% du chiffre d’affaires pour la Presse Quotidienne Régionale et 61% pour la Presse Quotidienne Nationale. Ça veut dire que les titres nationaux ont résolument pris le tournant du numérique mais ça tarde du côté du Parisien qui est, à la fois un titre national qui a besoin d'exister et d'investir résolument en ligne alors qu'en tant que titre régional avec Aujourd'hui en France, ça n'est pas forcément aussi crucial. Et le fossé se creuse avec les autres. Le Figaro continue d'investir et vient de racheter le magazine people Gala.

Quels sont les titres qui s'en sortent à peu près ?

Si on prend les derniers chiffres communiqués sur l'ensemble de l'année 2022 par APCM/OJD qui font référence, Le Monde est le quotidien national le plus lu de France avec 472.767 numéros diffusés par jour (en hausse de 6% entre 2021 et 2022). Ensuite, on trouve Le Figaro avec 351.526 ventes quotidiennes (en hausse de 1,29%). Ces deux titres ont depuis longtemps orienté leurs stratégies sur le net et ça commence à payer, avec aussi des lignes éditoriales assez identifiées. Et c'est comme pour le Tour de France en ce moment : vous en avez deux devant et les autres beaucoup plus loin derrière.