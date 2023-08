Alpes-de-Haute-Provence : un enfant de 6 ans décède après la chute d'un arbre

Le drame s'est produit dans le petit village de Sainte-Croix-du-Verdon, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dimanche 6 août, un groupe de personnes était abrité sous un arbre lorsqu'une bourrasque a arraché une partie du branchage, écrasant un enfant de 6 ans.

L'accident a eu lieu vers 16h45 sur la plage. Trois adultes et un enfant ont été écrasés par un arbre, alors qu'ils s'y étaient abrités afin de se protéger du soleil : "Comme le Mistral souffle très fort, l'arbre était déjà pourri et il s'est cassé au milieu", explique Olivier, témoin de la scène. Un groupe de secours est rapidement dépêché sur place, certaines victimes devant être hélitreuillées. Malheureusement, malgré les efforts des pompiers et du Samu, l'enfant n'a pas survécu.

Selon ce témoin, l'état de l'arbre avait déjà été signalé par un commerçant : "Il avait déjà prévenu les autorités. Parce que lorsque le mistral souffle de cette façon, ça devient menaçant." Pour ce petit village très prisé des touristes l'été, difficile de réaliser ce qu'il s'est passé. Une enquête de la gendarmerie doit permettre de comprendre les circonstances exactes de ce drame.