DOCUMENT RTL - Accident mortel au Luna Park : "On va fermer cette attraction", annonce un des propriétaires du parc

Un adolescent de 17 ans a été tué et une femme de 19 ans a été gravement blessée dans un accident dans le parc d'attraction Luna Park, au Cap d'Agde. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 août sur l'attraction nommée "Adrénaline" du parc, qui était fermé ce dimanche et bouclé par la police. Selon les premiers éléments, il semblerait que le vent soit la cause de l'accident. Sur place, nous avons pu dialoguer avec David, qui appartient à la famille des propriétaires de ce Luna Park et qui connaissait bien la victime.

"D'un coup, on a entendu un bruit. De suite on a appelé le 18. On a vu que c'était ce pauvre petit. C'est un drame, il avait 17 ans, il était plein de vie. C'est incompréhensible. Ça ne vient pas du manège, ce n'est pas une défaillance, c'est à cause des intempéries. D'un coup, il y a eu comme un genre de petite tornade et ça a propulsé le jeune sur l'arbre. C'est ce qu'ont dit les policiers", raconte-t-il. Pour David, ce drame est un vrai choc : "Je n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à s'en remettre. C'est malheureux, je n'arrive même pas à trouver les mots pour expliquer la peine qu'on a. On soutient la famille de tout cœur".



On va payer les obsèques, faire tout notre nécessaire David, membre de la famille des propriétaires du Luna Park

David nous confie que sa famille va tout faire pour soutenir les proches de la victime. "On va fermer le Luna Park ce soir pour soutenir la famille. On va payer les obsèques, on va faire tout notre nécessaire mais ça ne suffira jamais assez. C'est une peine que l'on aura toujours dans notre cœur. (...) Il s'appelait Sami. C'était un petit jeune gentil, adorable. C'était un amour, très respectueux, plein de vie. C'était vraiment un bon petit, une bonne personne. C'est très dur et surtout pour les parents, j'imagine", dit-il.

"C'est trop grave ce qui s'est passé. C'est sécurisé, tous les jours les ouvriers regardent tout pour qu'il n'y ait jamais d'accident. Il n'y a jamais eu d'accident. Au niveau du manège, il n'y a jamais eu d'accident. Là, c'est vraiment un coup de malchance. C'est une tragédie qu'on n'oubliera jamais et on n'arrivera pas à s'en remettre", déplore-t-il. L'attraction mise en cause, nommée "Adrénaline", "c'est fini, à la fin de la saison, elle ne sera plus là". "On va fermer cette attraction", assure-t-il. "On ne peut pas laisser une attraction comme ça, sachant que chaque fois qu'on regardera cette attraction on reverra la scène".