publié le 22/02/2019 à 18:39

Imminence, la vache mascotte est déjà arrivée à la Porte de Versailles. Le Salon de l'agriculture s'ouvre samedi 23 février à Paris. Pendant 10 jours, les déambulations des politiques vont se succéder dans la plus grande ferme de France, à commencer par le président de la République dès le premier jour.



Déambulation particulière en plein mouvement des "gilets jaunes" et alors que Éric Drouet, l'un de leurs leaders, a semblé lancer un appel à manifester au Salon sur sa page Facebook.

L'Élysée vient de peaufiner la préparation de la visite présidentielle. Dans ces conditions, y aura-t-il un dispositif de sécurité particulier cette année ? Non, pas officiellement en tout cas. Le dispositif reste le même que pour un déplacement classique du président, c'est à dire qu'il y aura des agents de sécurité autour d'Emmanuel Macron, un périmètre qui aura été déterminé.

C'est un salon, rappelle l'Élysée, et comme à chaque fois, il se tient à disposition des agriculteurs bien sûr, mais aussi du public, avec son lot de surprises. Il en sait quelque chose : il y a deux ans, alors candidat, Emmanuel Macron avait reçu un œuf sur la tête.



C'est en tout cas la première fois depuis le début la crise des "gilets jaunes" que le Président sera aussi proche des Français, sans que la séquence ait été calibrée. Tout peut donc arriver, d'autant qu'il n'y aura pas de filtrage à l'entrée.

À écouter également dans ce journal :

Météo - Grand soleil à venir pour ce weekend de vacances partagé. Toutes les zones sont en congés. Si les vacances se terminent pour la A, elles commencent pour la C et continuent pour la B. Des difficultés de circulation sont attendues aux abords des stations de ski. Ce sera plus facile pour rejoindre le bord de mer et notamment la Normandie. À Cabourg, les vacanciers et les professionnels du tourisme ont le sourire.



Réchauffement climatique - Un millier de jeunes dans les rues de Paris pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face au réchauffement climatique. Ils se sont rassemblés comme vendredi dernier avec cette fois une invitée de marque : l'adolescente suédoise Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique. Et s'ils n'étaient que 200 le 15 février, leur mouvement essaime puisqu'ils étaient aujourd'hui cinq fois plus nombreux.



Algérie - Ils étaient des milliers dans les rues d'Alger pour dire non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Au pouvoir depuis 20 ans, l'homme de 81 ans diminué par un AVC a annoncé le 10 février dans une lettre programme, qu'il briguerait un nouveau mandat pour l'élection présidentielle d'avril. Alors que toute manifestation est officiellement interdite dans la capitale algérienne depuis 2001, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel des réseaux sociaux.