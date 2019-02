publié le 15/02/2019 à 13:19

Tandis que les deux tiers des Français sont en vacances, la météo se fait de plus en plus clémente dans l’hexagone, notamment au sud. Il va faire 20°C à Biarritz et 17 à Marseille.

Aux congés de la zone B, s'ajoutent ceux de la zone A avec les élèves de Grenoble, Bordeaux ou encore Besançon.



L'atmosphère est douce, notamment sur le bassin d'Arcachon, le ciel est "bleu azur" et les habitants s'adonnent volontiers à des promenades en bord de plage, en atteste Jean-Marc Terrié, présent sur place pour RTL.

Cette après-midi, le soleil devrait rayonner du nord jusqu'au sud du pays, avec des pointes atteignant les 20 degrés au sud-ouest. Pour profiter de ce climat printanier, qui devrait durer une bonne partie de la semaine prochaine, de nombreux hôteliers pratiquent des prix 50% moins chers que pendant la saison d'hiver.

À écouter également dans ce journal

Des soupçons de maltraitance sur des petits de moins de 8 ans dans une école privée bilingue de Montpellier. L'affaire est suffisamment grave pour que la directrice ait été mise en examen, après deux jours de garde à vue. Huit parents ont porté plainte et décrivent des faits qui vont bien au-delà de la simple brimade.



Une affaire d'agression sexuelle touche le Vatican. L'ambassadeur du Pape en France est visé par une enquête. Le nonce apostolique, qui assure le lien entre le Saint-Siège et l'État français, est soupçonné d'attouchements sur un jeune cadre de la mairie de Paris, révèle Le Monde.



Une nouvelle attaque qui ressemble à de l'acide dans Paris. Ça s'est passé ce matin, dans le métro entre les stations Bastille et Gare de Lyon. Un homme a été grièvement blessé après une altercation. Brûlé au visage et sur les avant-bras, il est en urgence absolue. Son agresseur est en fuite.



Pour la première fois en France, des jeunes vont manifester à 14 heures devant le ministère de la Transition écologique. Ils demandent à l'État de déclarer "l'état d'urgence écologique et social". Ils s'inscrivent dans une mobilisation mondiale.