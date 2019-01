et AFP

publié le 24/01/2019 à 15:05

Elle est venue pour tirer la sonnette d’alarme. Du haut de ses 16 ans, Greta Thunberg, militante écologiste suédoise, s’est rendue à Davos, en Suisse, ce mercredi 23 janvier. Son but : alerter la fine fleur de l’économie et de la politique mondiale de l’urgence climatique, rassemblée depuis mardi au Forum économique mondial.



Fidèle à ses convictions, la jeune fille a voyagé en train pour se rendre dans les Alpes suisses, "J'ai arrêté de prendre l'avion par conviction, parce que je ne veux pas dire une chose et agir autrement", a-t-elle confié. Elle souhaite que les représentants de la classe politique en fasse autant : "J'estime qu'il est insensé que des personnes qui discutent notamment ici du dérèglement du climat, arrivent en jet privé.", pointe-t-elle.

L'adolescente au physique juvénile est devenue célèbre après avoir commencé à manifester chaque semaine devant le Parlement suédois, abandonnant l'école tous les vendredis. Début décembre, elle avait livré un discours impressionnant, aussi passionnant qu'argumenté, lors de la 24e conférence des Nations unies sur le climat à Katowice en Pologne.

Les pieds sur terre

Loin d'être naïve, Greta Thunberg se dit sans illusion sur l'effet que son discours aurait à Davos. Les dirigeants économiques et politiques "savent exactement quelles valeurs inestimables ils ont sacrifiées afin de continuer à gagner des sommes d'argent inimaginables", déclare-t-elle à l'AFP.



Malgré tout, elle porte des revendications bien précises. Elle réclame que les grands patrons et chefs d'États se mobilisent pour parvenir à respecter l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement à +2°C, idéalement +1,5°C, par rapport à l'ère préindustrielle.



L'engagée, qui se dit consciente de l'atout que peut représenter son jeune âge pour se faire entendre, invite la nouvelle génération à prendre les choses en main.

Un modèle pour les enfants à travers le monde

Greta Thunberg pousse son engagement jusqu'à manquer l'école chaque semaine pour aller manifester depuis août 2018. Une décision qu'elle assume, car selon elle "À quoi bon étudier pour un avenir, qui n'arrivera peut-être jamais, quand personne ne fait rien pour le préserver ?". Son appel à "la grève de l'école pour le climat" a été entendu par de nombreux enfants, qui s'inspirent de la petite suédoise atteinte du syndrome d'Asperger.



"C'est incroyable que cela se soit diffusé si loin, et que dans tous les continents - à l'exception de l'Antarctique - des enfants fassent la grève de l'école pour le climat.", se réjouit-elle, surprise que son action ait pris "une telle ampleur".