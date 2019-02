publié le 22/02/2019 à 12:30

Les matches aller et retour se dérouleront à une semaine d'intervalle, les jeudi 7 et 14 mars, aux lendemains de PSG-Manchetser United et Barça-Lyon en Ligue des champions. Ce tirage au sort des 8es de l'Europa League est intégral, c'est à dire qu'aucune équipe n'est tête de série et que deux clubs d'un même pays peuvent s'affronter. Tenant du titre, l'Atlmético de Madrid participe cette saison à la Ligue des champions.

Suivez le tirage au sort en direct :

13h17 - Arsenal pour Rennes ! Match aller à Londres, match retour en Bretagne.



13h16 - Séville FC - Slavia Prague.



13h16 - Les Espagnols de Valence héritent des Russes de Krasnodar.



13h15 - Naples se frottera au RB Salzburg.



13h15 - 3e affiche, Dinamo Zagreb - Benfica.



13h14 - Francfort défiera l'Inter Milan.



13h13 - Chelsea - Dynamo Kiev est la première affiche tirée. Match aller en Angleterre, match retour en Ukraine.



13h11 - Dernier rappel des 16 qualifiés avant de débuter le tirage.



13h08 - Le tirage au sort va être effectué par l'ancien gardien espagnol Andrés Palop.



13h05 - Giorgio Marchetti, le directeur des compétitions de l'UEFA, arrive à son tour sur la scène de Nyon.



13h01 - Le maître de cérémonie pour ce tirage vient d'arriver sur la scène à Nyon. Un film avec les plus beaux buts de la compétition est lancé.



12h57 - Rennes avait terminé 2e de son groupe derrière le Dynamo Kiev avant de sortir le Bétis Séville. Marseille et Bordeaux s'étaient, eux, arrêtés dès cette phase de poules.



12h51 - 4 des 16 clubs encore en lice ont été reversés de la Ligue des champions en tant que 3e de groupe : Naples, Valence, l'Inter et Benfica.



12h45 - En 16es, Arsenal s'est débarassé du Bate Borisov, Chelsea de Malmö, le Séville FC de la Lazio Rome, Benfica de Galatasaray et l'Inter Milan du Rapid Vienne.



12h38 - La finale de cette édition 2018-2019 se disputera le mercredi 29 mai à Bakou, en Azerbaïdjan.



12h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage.