Pourquoi la Manif pour tous veut-elle porter plainte contre Marlène Schiappa ?

Le torchon brûle encore entre la Manif pour tous et Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes. Tout est parti d'une déclaration de cette dernière dans les colonnes de Valeurs Actuelles : "Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique", avait-elle lancé jeudi 21 février.



Aussitôt, le mouvement d'opposition au mariage pour tous avait dénoncé un "scandaleux amalgame" et a réclamé "des excuses immédiates". "Les caricatures et les violences verbales n'ont pas leur place dans le débat public. Trop, c'est trop", avait réagi l'organisation dans un communiqué.



Au lendemain de la polémique, la Manif pour tous a annoncé son intention de déposer plainte ce vendredi contre la secrétaire d'État pour "diffamation publique" devant la Cour de justice de la République, "juridiction compétente puisque les propos ont été tenus par Marlène Schiappa dans l'exercice de ses responsabilités de secrétaire d'État", estime le mouvement.

#Ludo sur @CNEWS : "La Manif Pour Tous déposera demain une plainte devant la Cour de Justice de la République, @MarleneSchiappa étant ministre de plein exercice." pic.twitter.com/Wlx6x3sD4P — La Manif Pour Tous ¿ (@LaManifPourTous) 21 février 2019

Au tout début de la polémique, Marlène Schiappa avait précisé son propos sur RTL. Pour elle, cette convergence allait "contre les droits des femmes". "Il n'y a aucun calcul derrière ça", dit-elle. Avant de conclure : "L'interview dans laquelle je dis cela, il y a des sujets sur lesquels on peut trouver des points de convergence. C'est une interview sans tabou où j’assume ce que je pense".

Une franchise qui n'a pas vraiment plus à tout le monde. La tête de liste Les Républicains pour les élections européenne François-Xavier Bellamy a de son côté dénoncé une "insulte très grave" quand la présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a estimé que "comparer les sympathisants de la Manif pour tous aux terroristes islamistes qui ont frappé à mort notre pays et qui veulent détruire notre civilisation, c'est une faute".