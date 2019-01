publié le 31/01/2019 à 19:12

Le "patron". Voilà comment Alexandre Benalla ne cesse d'appeler Emmanuel Macron. Selon des enregistrements diffusés ce jeudi 31 janvier par Mediapart, Alexandre Benalla a rencontré Vincent Crase le 26 juillet dernier à Paris, soit quatre jours après leur mise en examen.



Les deux hommes ont pourtant l'interdiction d'entrer en contact, c'est ce que leur ont imposé les juges. Alexandre Benalla semble assez sûr de lui. Il assure même à son ami qu'ils sont pleinement soutenus par Emmanuel Macron : "Truc de dingue, le 'patron', hier soir il m’envoie un message, il me dit : 'Tu vas les bouffer. Tu es plus fort qu’eux, c’est pour ça que je t’avais auprès de moi". Et de poursuivre : "Il fait plus que nous soutenir, il est comme un fou (...) C'est énorme quand même".

Si Alexandre Benalla fanfaronne sur la tempête politique déclenchée par les révélations du Monde, le gendarme réserviste, Vincent Crase, semble plus inquiet. Et ce, notamment au sujet de la perquisition à venir à La république En Marche.

