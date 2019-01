et Noémie Grinberg

publié le 25/01/2019 à 17:15

Deux jours après son audition devant la commission d'enquête parlementaire, Alexandre Benalla a, selon nos informations, déclaré la perte d'un "passeport de service", mais aussi d'une carte de service d'accès à l'Élysée. C'était mercredi 23 janvier, à la gendarmerie de Verneuil d'Avre et d'Iton, dans l'Eure.



Lundi, il avait été longuement questionné par les sénateurs sur les conditions d'obtention de quatre passeports, dont deux de service. Il aurait restitué l'un d'eux en début d'année, mais pas le deuxième donc.

La semaine dernière, l'ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron a été mis en examen pour "usage public et sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle". Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour "faux et usage de faux document administratif", "obtention indue de document administratif" et "abus de confiance".

Contactée ce vendredi, Jacqueline Laffont, l’avocate d’Alexandre Benalla n’a pas souhaité faire de commentaires indiquant que "cela faisait partie de l’instruction judiciaire".