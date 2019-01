Benalla revendique le soutien de Macron dans des enregistrements avec Crase

publié le 31/01/2019 à 17:47

Une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Selon plusieurs enregistrements sonores dévoilés par Mediapart ce jeudi 31 janvier, Alexandre Benalla et Vincent Crase se sont retrouvés le 26 juillet dernier alors que les deux hommes ont été mis en examen pour "violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public". Une violation manifeste du contrôle judiciaire qui leur interdisait tout contact.



Mais, dans ces enregistrements datés de juillet dernier, que le média en ligne assure avoir authentifiés par plusieurs sources différentes, Alexandre Benalla affirme avoir le soutien d'Emmanuel Macron. "Truc de dingue, le 'patron', hier soir il m’envoie un message, il me dit : 'Tu vas les bouffer. Tu es plus fort qu’eux, c’est pour ça que je t’avais auprès de moi", peut-on lire.

Et de poursuivre en s'adressant toujours à Vincent Crase : "Il fait plus que nous soutenir, il est comme un fou (...) C'est énorme quand même". Surtout que l'ancien collaborateur du président de la République ne s'arrête pas là se vantant ainsi d'avoir également le soutien de Brigitte Macron et d'Ismaël Emelien, conseiller en communication.

Contacté par Mediapart, l'Élysée a démenti l'existence de ce SMS. Même chose pour Ismaël Emelien, qui nie également s'être investi au côté d'Alexandre Benalla afin de préparer les nombreuses interventions médiatiques.

Les inquiétudes de Vincent Crase

Si Alexandre Benalla affiche une sérénité certaine, Vincent Crase, de son côté, se montre en revanche beaucoup plus inquiet quant aux poursuites judiciaires dans cette affaire, qui a éclaté le 18 juillet dernier grâce aux révélations du Monde.



En effet, toujours selon les enregistrements révélés par le site d'investigation, l'ancien gendarme réserviste voulait retourner au siège de La République En Marche avant d'éventuelles perquisitions. "J’essaierais bien d’y aller cette nuit, mais le problème, c’est qu’il y a des flics devant...", disait-il définissant alors cette affaire comme "un cauchemar", "un film d'horreur".