Alexandre Benalla face à la meute des journalistes : les dessous de la photo

publié le 25/01/2019 à 21:06

C'était le nouvel épisode du feuilleton Benalla. La seconde audition de l'ancien chargé de mission de l'Élysée devant la commission d'enquête du Sénat. Nous sommes lundi 21 janvier, peu avant 14 heures, salle Georges Clémenceau, en sous-sol du Palais du Luxembourg quand l'homme de l'ombre entre dans la lumière.



Face à Alexandre Benalla, une meute de journalistes retenue uniquement par à une petite table. Avec leurs caméras, leurs smartphones, leurs appareils photos, leurs micros,

la presse fond sur lui.

Il y a une sensation de vitesse, de mouvement sur cette photo. L'image, prise en plongée, est signée Alain Jocard, de l'AFP : "Je me suis positionné en hauteur. Y'a une foire d'empoigne pour se positionner et quand ça arrive ça bouscule encore plus. Ils ont une à deux minutes. Tout le monde veut avoir son angle, à avoir la photo ou à filmer. Ça pousse vers lui, ça pousse vers la table".

Alexandre Benalla porte une veste de costume et une cravate bleue. Il esquisse un sourire puis s'assoit. A ses côtés, son avocate maître Jacqueline Laffont et le co-rapporteur de la commission, Jean Pierre Sueur. Les autres sénateurs observent l'agitation.



"Il m'a semblé plus décontracté, avoir pas mal d'aplomb. Je l'ai senti assez préparé. Il connaissait les journalistes, il est habitué à leur faire face, même si c'est pas lui qui est dans la lumière, il connait le système" explique Alain Jocard.

L'histoire d'un jeune homme de 27 ans au coeur du pouvoir et de ses mystères

Le photographe de l'AFP avait déjà couvert la première audition d'Alexandre Benalla le 19 septembre dernier. Par rapport à la première fois, il a remarqué qu'il y avait un peu moins de journalistes.



Cette photo illustre en tout cas la fascination des médias et des Français pour cette affaire qui occupe la une de l'actualité depuis plus de 6 mois. L'histoire d'un jeune homme de 27 ans au cœur du pouvoir et de ses mystères !



Alain Jocard raconte : "Je pense que les journalistes savaient que l'audition ne révélerait pas grand chose. La première fois je l'avais déjà fait en hauteur. C'est pas forcément les photos les plus vendeuses. Moi je trouve plus intéressant d'aller chercher un truc décalé".



Dans le dernier baromètre La Croix-Kantar sur les Français et les médias,

60% des sondés estiment que les journalistes ont trop parlé de l'affaire Benalla.

Pourtant lundi, il y avait plus de 750.000 personnes devant leur télé pour suivre cette audition. Un record... paradoxal !