publié le 26/09/2018 à 08:25

Les remous au sein du Rassemblement national continue de secouer l'ancien FN. Mercredi 26 septembre, la justice va se prononcer sur l'annulation ou non de la saisie de quelque deux millions d'euros de subventions publiques, pour le moment gelées, et qui mettent le parti dans l'embarras et même en danger.



Pendant ce temps-là, une nouvelle démission est encore venue clairsemer les rangs dans les Hauts-de-France. Éric Dillies, le patron du RN à Lille, claque la porte du groupe RN au Conseil régional.

"Je crois qu'il y a un malaise depuis un certains temps, et la campagne de la présidentielle a révélé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus", a indiqué l'élu. "Aujourd'hui, on a une direction qui gouverne pour elle-même, qui a créé un phénomène de cour autour de Marine (Le Pen), et qui filtre tout ce qu'il se passe", explique-t-il.

