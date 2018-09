publié le 22/09/2018 à 08:52

Dans le Nord, les bouchers prennent les choses en main. Des vigiles seront postés devant plusieurs boucheries de Lille, samedi 22 septembre. Pour cause, plusieurs associations vegan annoncent un "happening national" ce samedi sur les réseaux sociaux.



"Il n'est pour nous pas possible de ne pas réagir et d'attendre sagement leurs actions voire de fermer nos entreprises pour nous protéger", a affirmé Laurent Rigaud, président des bouchers du Nord. Depuis plusieurs semaines, les tensions entre les vegans et les bouchers grandissent.

Mi-mai, une boucherie en plein centre de Lille avait été vandalisée et taguée "stop au spécisme", une action attribuée à des militants de la cause vegan. Plusieurs autres actes de vandalisme avaient été commis durant l'été contre des commerces de bouche ou des restaurants de la métropole. Six personnes ont été interpellées.

"On a peur que ça recommence (...). C'est très dommage d'en arriver là. Notre travail n'est pas de jouer les gardiens mais d'être des artisans et de préparer de bons produits. On ne leur impose rien, ils n'ont pas à nous imposer leur façon de faire", confie Valérie Carreel, responsable de la boucherie L'Esquermoise à Lille.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Alors que les enquêteurs sont toujours à la recherche de Sophie Le Tan, une autre étudiante, qui avait été logée par Jean-Marc Reiser, a été localisée au Nigéria. Elle était introuvable depuis plusieurs mois.



Éducation - La plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup a fermé vendredi 21 septembre. Cette année, plus de 812 000 lycéens s'y étaient inscrits. Parmi eux, 2500 n'avaient toujours pas d'affectation le 14 septembre.



International - Alors que le sommet de Salsbourg se tenait vendredi 21 septembre, la Première ministre britannique Theresa May accuse l'UE de ne faire aucun effort dans les négociations du Brexit. Elle affirme être "dans une impasse".



Société - Des agriculteurs protestent vigoureusement contre la suppression d'un abattement fiscal, qui permettait de réduire les charges patronales sur les emplois saisonniers.