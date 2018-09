publié le 23/09/2018 à 19:01

"Je sais ce qu’est être un dissident dans une dictature", a estimé Marine Le Pen ce dimanche 23 septembre. La présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN) était à Mantes-la-Ville dans les Yvelines, pour la Fête du drapeau, une grande kermesse frontiste, dont l’objectif est notamment de renflouer les caisses du parti. Lors de son discours, Marine Le Pen s’en est violemment prise à Emmanuel Macron, estimant être une victime de la "dictature" du chef de l’État.



"Chaque jour, le système nous distille une persécution supplémentaire. Un jour, une perquisition. Un autre jour, une mise en examen. Un jour, un blocage de nos comptes bancaires, pour des mois. Et puis la dernière trouvaille en date, c’est d’ordonner à mon encontre une expertise psychiatrique", a-t-elle tout d’abord énuméré.

"Je sais ce qu’est être un dissident dans une dictature, même une dictature molle. Chacun constate les dérives autocratiques et autoritaires. Les tentations liberticides et antirépublicaines du régime", a ensuite continué la présidente du Rassemblement national.

"J’entends dire et je crois que cela correspond à sentiment souvent diffus chez de nombreux Français : 'Macron me fait peur'. On dit souvent qu’on reconnaît les dictatures à deux éléments assez simples. Soit elles cherchent à criminaliser les opposants, soit à les faire passer pour fous. On y est", a ensuite terminé Marine Le Pen.

À écouter également dans ce journal

Muriel Robin, Carole Bouquet, Claude Chirac, Sophie Davant, Mimi Mathy, Line Renaud... Au total, 88 personnalités ont lancé ce dimanche 22 septembre un appel pour que les victimes de violences conjugales ne meurent plus dans l'indifférence générale. Des hommes également parmi les signataires : Julien Clerc, Michel Drucker ou Kad Merad... Une tribune parue dans le Journal du Dimanche.



À huit mois des élections européennes,Nicolas Dupont-Aignan a déclaré sa candidature officielle. Le président de Debout la France réunissait ses troupes ce dimanche au Cirque d'Hiver à Paris. Quatre mois après avoir refusé la liste commune que lui proposait Marine Le Pen, il a annoncé qu'il conduirait sa propre "liste d'union", lançant au passage un appel aux électeurs du Rassemblement national ou des Républicains.



Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Bergé,a critiqué la réaction d'Emmanuel Macron face à l'horticulteur au chômage, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 23 septembre. "C'est condescendant, méprisant et donc insupportable", a-t-il déclaré. "C'est considérer qu'il y a des métiers sous-qualifiés et que n'importe quelle personne pourrait les occuper", a-t-il lancé.