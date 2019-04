publié le 11/04/2019 à 07:27

La moitié du gouvernement se déplace à Strasbourg ce matin. Quatre mois jour pour jour après l'attentat qui avait endeuillé le Marché de Noël de la ville alsacienne, attaque qui avait fait cinq morts, Edouard Philippe et huit de ses ministres se réunissent sur place, pour parler de radicalisation.



Le terroriste de Strasbourg, Chérif Chekatt, était passé de la délinquance ordinaire à la violence djihadiste. Matignon entend endiguer ce phénomène meurtrier, en mettant tout en oeuvre pour que les jeunes ne tombent pas dans l'engrenage de la radicalisation. Les actuelles politiques de prévention ciblent les 12-25 ans, c'est "trop tard", explique t-on, en donnant pour exemple le tueur de Strasbourg, signalé dès l'âge de huit ans, en CE2.

Il faut donc intervenir plus tôt, détecter les dérives, précisément là où se trouvent ces jeunes : dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur les bancs de l'école, avec l'aide de l'Éducation nationale. Depuis 2018, 350 médiateurs sont chargés de faire respecter les règles de laïcité. En un an, plus de 1.000 cas ont nécessité des interventions. Ce matin, la réunion se tiendra dans un gymnase, un lieu tout sauf anodin lorsque l'on sait que de nombreuses salles de sport sont considérées à ce jour comme des foyers de radicalisation par les renseignements.

À écouter également dans ce journal

Carole Ghosn est rentrée au Japon. L'épouse de l'ancien PDG, toujours en garde à vue, va être entendue comme témoin par le parquet de Tokyo, qui la soupçonne d'avoir dissimulé des sommes détournées via l'une de ses sociétés.



Brexit. Les 27 sont tombés d'accord tard cette nuit à Bruxelles, en donnant six mois de plus à Theresa May pour préparer sa sortie. Le Royaume-Uni a désormais jusqu'au 31 octobre au plus tard pour trouver un accord. Il s'agit du troisième report.



Adama Traoré. La justice ordonne une nouvelle expertise médicale pour comprendre la mort du jeune homme, survenue après son interpellation à Beaumont-sur-Oise en juillet 2016.



Retraites. Nouvelle manifestation des retraités aujourd'hui. 130 défilés sont annoncés partout en France. C'est la deuxième mobilisation depuis le début de l'année.