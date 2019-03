Attentats de l'Aude : Philippe veut continuer le "travail" face à la "radicalisation"

Laurent Nunez, Edouard Philippe et Christophe Castaner à Trèbes le 23 mars 2019

publié le 23/03/2019

"Vous pouvez être assurés que rien ne nous arrêtera dans le travail nécessaire de reconquête républicaine qu'il nous faut livrer" face à la "radicalisation", a assuré Édouard Philippe à Trèbes samedi, devant les familles des victimes des attentats ayant frappé le département de l'Aude il y a un an.



Le 23 mars 2018, "le terrorisme islamiste frappait une nouvelle fois, (...). La ville de Trèbes est devenue un symbole de notre pays, capable du meilleur quand il est confronté au pire", a déclaré le Premier ministre sur le parvis de la mairie. Autour de lui, des habitants de Trèbes de tous âges, le plus souvent vêtus de noir, se tenaient la main et essuyaient des larmes.

Tenus à distance, une vingtaine de "gilets jaunes" ont procédé à un lancer de ballons jaunes à la fin de la cérémonie, criant leur colère en ce jour de l'acte 19 du mouvement. Quelques heures plus tôt, dans la caserne Iéna de Carcassonne, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a elle aussi souligné la nécessité de "réarmer la République face à la radicalisation".