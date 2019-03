publié le 06/03/2019 à 08:20

Invitée à l'antenne de RTL ce mercredi 6 mars, l'eurodéputée et maire Les Républicains du VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati, s'est exprimée sur l'attaque d'un détenu radicalisé qui a agressé deux surveillants de la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, mardi 5 mars.



Pour la maire du VIIe arrondissement, la radicalisation est "un vrai sujet" puisqu'elle s'opère essentiellement sur internet et en prison. Rachida Dati, qui a occupé le poste de garde des Sceaux entre 2007 et 2009, explique : "Je commençais à mettre en place des programmes de lutte contre la radicalisation en prison et on m'a reproché de stigmatiser les détenus".

Pour l'eurodéputée, "il faut arrêter d'être angélique sur ces sujets : c'est une réalité. Il faut une politique pénale sur la radicalisation, et notamment en prison. Il n'y en a pas aujourd'hui".

Il faut une politique pénale claire Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement et eurodéputée Partager la citation





Face au nombre de détenus radicalisés toujours plus grandissant, Rachida Dati déclare aujourd'hui ne pas croire "en la déradicalisation des détenus" : elle propose d'un côté un programme de prévention de la radicalisation et d'une autre côté la mise en place "d'une politique pénale claire avec des prises en charges dédiées pour les détenus radicalisés", quitte à établir, "pour certains", une étanchéité absolue.



"La radicalisation est un sujet trop grave pour qu'on ne prenne pas les moyens et une politique pénale adaptée. (...) Ces détenus radicalisés sont dangereux, ce sont des bombes à retardement", affirme Rachida Dati.