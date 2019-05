publié le 24/05/2019 à 07:52

Les enseignants, remontés contre la réforme du lycée, veulent frapper un grand coup en faisant grève dès le premier jour du baccalauréat 2019, qui débutera le 17 juin prochain. À l'appel du SNES, le syndicat majoritaire, la mobilisation pourrait perturber l'épreuve de philosophie. Ainsi les 3/4 des professeurs se disent prêts à faire grève.



C'est le cas au lycée Stéphane Hessel de Toulouse, où le principe d'une grève le premier jour du bac est majoritairement retenu, avec 60 voies contre 37 lors de la consultation. "Le blocage n'est pas de notre fait", précise une professeure d'histoire-géo de l'établissement, qui indique que plusieurs manifestations et mobilisations d'enseignants ont précédé cette issue. "Monsieur Blanquer a persisté à dire que les enseignants étaient derrière lui, ce qui est faux (...) c'est une interpellation qui consiste à ce que l'on soit entendus", ajoute-t-elle.

Un autre professeur, qui enseigne depuis 36 ans dans ce lycée, déplore la vision du Bac véhiculée par le texte : "Nous souhaitons avoir un diplôme performant, reconnu internationalement, mais qui ne choisit pas les élèves et n'organise pas la concurrence entre établissements", explique-t-il, notant que la profession est particulièrement opposée à cette loi. Dans ce lycée, les professeurs espèrent que cette menace du 17 juin sera reprise dans d'autres établissements toulousains.

À écouter également dans ce journal

Retour aux 90 km/h. La Haute-Marne est le premier département à revenir aux 90 km/h. C'est une information RTL. Les élus votent ce matin. Une quinzaine de routes départementales sont concernées.



Festival de Cannes. Choc hier soir sur la Croisette, avec la projection du nouveau film d'Abdelatif Kechiche, avec son Mektoub My Love : Intermezzo, le cinéaste a réussi l'exploit de vider une partie de la salle.



Football. Mauvais scénario pour le Paris-Saint-Germain. C'est une saison noire qui s'achève ce soir à Reims pour le PSG. C'est la 38e et dernière journée de Ligue 1.



Justice. La Mairie de Paris visée par une plainte après un accident de trottinette électrique qui roulait à contresens. C'est un père de famille qui a décidé d'attaquer, sa femme et leur bébé de 7 semaines ont été percutés lundi 20 mai en traversant une rue dans le 17ème arrondissement.