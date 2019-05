publié le 24/05/2019 à 06:42

La mesure n'avait pas convaincu l'opinion publique. À tel point que son principal défenseur, Édouard Philippe, a dû faire marche arrière. Le 16 mai dernier, le Premier ministre a en effet ouvert la voie à un assouplissement de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires.



La règle de principe demeurerait au niveau national, mais les présidents de conseils départementaux auraient le pouvoir de relever la vitesse maximale sur certains tronçons, quitte à en assumer les conséquences en matière de sécurité routière, a annoncé le Premier ministre.

Une brèche dans laquelle s'est engouffré en premier le département de la Haute-Marne, selon nos informations. Les élus s'apprêtent en effet à voter ce vendredi 24 mai le retour aux 90 km/h sur une partie du réseau routier dont il a la responsabilité. Le président du conseil départemental souhaite que la vitesse soit rehaussée sur une quinzaine de routes. Cela concerne 476 kilomètres de routes au total mais uniquement des départementales. Il n'a pas le pouvoir de le faire pour les routes nationales.

Être prêt lorsque la loi permettra de revenir aux 90 km/h

Et c'est lors d'une séance officielle ce vendredi matin qu'il va demander aux élus de voter pour ces différents tronçons sélectionnés. L'idée de ce vote est de donner plus de poids à cette décision qui l'engage. À la suite de cela, il transmettra cette liste au préfet de la région, et demandera l'avis de la commission départementale de la sécurité routière. Cet avis n'est que consultatif et le président du département pourra donc passer outre s'il le souhaite.



Mais pour le moment la loi qui permet de repasser aux 90 km/h n'a pas encore été votée. Pour la Haute-Marne, il s'agit en fait d'être prête au changement lorsque les différents décrets seront signés. Tous les anciens panneaux devront donc être changés.



Plus d'une quarantaine de départements se disent aujourd'hui intéressés pour revenir à la vitesse de 90 km/h.