publié le 25/04/2019 à 21:58

C'était un grand oral façon professeur des écoles pour Emmanuel Macron, installé derrière son bureau face à un grand parterre de journaliste qui, après une heure de propos liminaires, s'est prêté au jeu des questions réponses. Le chef de l'État a délivré ses grandes orientations pour calmer la colère des Français, après de longue semaines de grand débat et le début du mouvement citoyen des "gilets jaunes" à l'automne dernier.



Emmanuel Macron s'est défendu d'avoir fait "fausse route" mais a promis une "nouvelle méthode" pour "lever beaucoup de malentendus", multipliant les annonces fiscales, sociales et institutionnelles, avec un leitmotiv : "L'humain remis au cœur du projet".

Il y a eu une forme de "mea culpa", le président était soucieux de s'exprimer, de crever des abcès. Et il a concédé quelques erreurs de comportement. "Le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur. Parfois injuste. Et ça, je le regrette, parce que ce n'est pas ce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause. Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Donc je pense que je peux mieux faire aussi", a-t-il déclaré.

