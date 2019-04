et Thomas Prouteau

publié le 25/04/2019 à 12:08

L'arrêt de la Cour d'Appel de Bourges vient de tomber. Selon nos informations confirmées par plusieurs sources, la demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Romand, le faux docteur qui avait tué sa famille, a été acceptée. Après 25 ans de détention, l'un des plus célèbres détenus de France, aujourd'hui âgé de 64 ans, va sortir.



Pendant 18 ans, Jean-Claude Romand s'est fait passer pour un médecin avant de tuer en janvier 1993 toute sa famille, ses parents, sa femme et ses deux enfants. Jean-Claude Romand avait déjà essuyé un refus en première instance. Il avait à nouveau plaidé sa cause pendant trois heures par visioconférence, le 3 avril dernier.

Le dossier de réinsertion présenté par celui qui se faisait passer par un médecin de l'OMS vient donc de recevoir un avis favorable. Libérable depuis 2015, Jean-Claude Romand a donné des garanties de réinsertion : la promesse d'un emploi et d'un hébergement stable, ainsi que la promesse de rester discret.

Son avocat avait indiqué que son client "éviterait la lumière", par respect pour la famille des victimes. Concrètement, Jean-Claude Romand ne va pas sortir immédiatement de prison. Il quittera la maison d'arrêt, nous dit-on, "dans les jours qui viennent" et là aussi de la façon la plus discrète possible, par respect pour la famille des victimes.