publié le 25/04/2019 à 15:21

Après avoir connu de nombreux soucis de production, le prochain James Bond commence enfin à se préciser. Il faut dire que le projet numéro 25 a eu du mal à trouver ses piliers, entre Daniel Craig qui ne voulait abandonner le costume du célèbre espion après Spectre et un réalisateur sur des chaises musicales. Le réalisateur Danny Boyle a en effet cédé sa place à Cary Joji Fukunaga en raison de "divergences créatives" avec les producteurs du film il y a de ça plusieurs mois.



"Nous sommes ravis de travailler avec Cary. Sa polyvalence et son innovation font de lui un excellent choix pour notre prochaine aventure de James Bond", avaient indiqué les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli sur Twitter. Ce jeudi 25 avril 2019, l'équipe du film a enfin dévoilé plus d'informations sur ce nouveau volet qui sera le dernier avec Daniel Craig .

Une large partie du casting de 007 Spectre rempilera pour ce nouveau volet hautement attendu par les fans de la saga. Entre le casting, le tournage, et la date de sortie, RTL fait le point sur les éléments les plus importants à retenir de ce James Bond 25.

Des revenants et des nouveaux visages

Ana de Armas Crédits : @007 sur Twitter | Date : 25/04/2019 13 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Ana de Armas Crédits : @007 sur Twitter | Date : Léa Seydoux Crédits : @007 sur Twitter | Date : Ralph Fiennes Crédits : @007 sur Twitter | Date : Dali Benssalah Crédits : @007 sur Twitter | Date : Rami Malek Crédits : @007 sur Twitter | Date : Lashana Lynch Crédits : @007 sur Twitter | Date : Naomie Harris Crédits : @007 sur Twitter | Date : Daniel Craig Crédits : @007 sur Twitter | Date : David Dencik Crédits : @007 sur Twitter | Date : Billy Magnussen Crédits : @007 sur Twitter | Date : Ben Wishaw Crédits : @007 sur Twitter | Date : Jeffrey Wright Crédits : @007 sur Twitter | Date : Rory Kinnear Crédits : @007 sur Twitter | Date : 1 / 1 < > +

L’équipe de James Bond 25 était réunie sur l'île de la Jamaïque, le havre de paix et d’inspiration de l'écrivain Ian Fleming. L'occasion pour le réalisateur et les producteurs d'annoncer le casting du film très officiellement. Dali Benssalah (comédien français vu dans Interrail et L'homme fidèle), Billy Magnussen (Le Pont des espions), Ana de Armas (Blade Runner 2049), David Dencik (Millénium, Cheval de Guerre), Lashana Lynch (Captain Marvel) et Rami Malek seront les nouveaux visages de ce Bond 25.



Les fans du nouveau cycle avec Daniel Craig seront ravis de retrouver certains visages bien connus des précédents films comme : Léa Seydoux (le Dr Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Jeffrey Wright (un agent de la CIA dans Quantum of Solace), Naomie Harris (Moneypenny), Rory Kinnear (Tanner) et Ralph Fiennes (M).

Rami Malek contre James Bond

Le futur grand méchant, comme la rumeur le laissait entendre, sera jouer par l'oscarisé Rami Malek qui a laissé un message vidéo à ses futurs collègues réunis en Jamaïque pour l'occasion. "Je ferai tout mon possible pour compliquer la vie de James Bond lors de sa 25ème aventure", a déclaré l'acteur de Mr. Robot et Bohemian Rhapsody.

A word about #BOND25 from Rami Malek pic.twitter.com/CLJ5mpO9mu — James Bond (@007) 25 avril 2019

Pas de titre mais une scène

Le tournage de ce James Bond vient tout juste de commencer et, c'est désormais "une tradition" pour les producteurs : ils n'ont pas encore de titre. Le film restera donc pour quelques mois encore caché derrière le nom de code "James Bond 25".



Cary Joji Fukunaga a révélé que l'équipe avait déjà tourné plusieurs scènes en Norvège "à cause de la météo" et qu'ils s'apprêtaient à prendre leurs quartiers près de Londres et aussi dans un petit village en Italie : Matera.



James Bond commencera son aventure en Jamaïque, clin d’œil à Ian Fleming, au début de ce James Bond 25. Il passera du bon temps loin du MI6 et de la grisaille britannique avant de reprendre du service. Pour le reste, l'équipe de James Bond est restée très mystérieuse...