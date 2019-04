publié le 25/04/2019 à 19:53

Sa prise de parole était très attendue. Ce jeudi 25 avril, Emmanuel Macron s'est exprimé en conférence de presse depuis l'Élysée. Un rendez-vous crucial qui a vu le chef de l'État annoncer certaines mesures, comme la réindexation des petites retraites ou la réforme du CESE, et fixer un nouveau cap pour donner un nouvel élan à son quinquennat.



Avant cela, le locataire de l'Élysée est revenu sur les revendications sociales portées par le mouvement des "gilets jaunes", le "sentiment d'injustice", d'"abandon" et la "crise de représentation" qui en émanent, concédant que le mouvement a permis de révéler des "angles morts" de la société" et la nécessité d'une "refonte de notre modèle".

Cela dit, Emmanuel Macron s'est refusé à revenir sur la ligne directrice de son quinquennat face aux inquiétudes citées. "Est-ce qu'on a fait fausse route ? Je crois tout le contraire", a t-il déclaré, assurant avoir pris "de bonnes orientations" et que les transformations en cours "ne doivent pas être arrêtées", mais "poursuivies" et "intensifiées".

"La réponse n'est pas dans le reniement, (...) mais dans la réponse aux questions profondes que se pose notre pays." - Emmanuel Macron





"Les premiers résultats commencent à être là", a-t-il assuré, faisant valoir que "plus de 500.000" emplois ont été recréés ces dernières années, "y compris dans le secteur industriel", mais aussi que les investissements et la croissance "supérieure à celle de bien de nos pays voisins", sont repartis à la hausse. Il n'y a donc aucune raison de changer le cap, selon lui : "La réponse n'est pas dans le reniement, (...) mais dans la réponse aux questions profondes que se pose notre pays", a-t-il estimé.