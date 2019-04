Jean-Claude Romand, de l'"imposture" au quintuple meurtre familial

publié le 25/04/2019 à 21:10

Fils unique et bon élève, Jean-Claude Romand intègre en 1971, à 17 ans, une classe de mathématiques supérieures dans un lycée réputé de Lyon, pour préparer l'école des Eaux et forêts, mais abandonne au premier trimestre. "C'est mon premier échec", dira-t-il à son procès, en juin 1996.



Ne pouvant avouer son renoncement à son père, gestionnaire de domaines forestiers, il invoque des raisons de santé. Il s'inscrit ensuite en médecine, "peut-être" pour se rapprocher de Florence, une cousine par alliance qui deviendra plus tard sa femme et fait une formation de pharmacienne.

Il rate de quelques points son examen de fin de deuxième année, mais affirme à ses proches l'avoir réussi. Dix ans durant, jusqu'en 1986, il s'inscrira en deuxième année à la faculté de médecine de Lyon, tout en suivant les cours des années suivantes.

Faux médecin et escroc

L'"imposture" a commencé là, dira-t-il devant la cour d'assises de l'Ain, parlant de "peur de l'échec" et de "l'injustice" des diplômes. Entre-temps, il a épousé Florence et ils ont eu deux enfants. Il prétend être médecin-chercheur à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève. En fait, il passe ses journées dans sa voiture, à la cafétéria ou à la bibliothèque. Ses lectures lui permettent d'approfondir ses connaissances médicales.



Il fait vivre son ménage en escroquant parents et amis, prétendant placer leurs économies en Suisse pour les faire fructifier. En 1988, son beau-père fait une chute mortelle dans les escaliers de sa maison en Haute-Savoie, en sa seule présence. L'homme avait demandé restitution d'une partie d'une importante somme d'argent qu'il lui avait confiée.



Pour ses juges, c'est parce que certains de ses proches ont découvert son imposture, tandis que d'autres lui réclament leur argent, qu'il tuera toute sa famille cinq ans plus tard. Jean-Claude Romand, lui, pense s'être laissé entraîner de petits en gros mensonges pour "ne pas décevoir les siens", avant de se dire un jour que "la mort était le seul passage pour éviter la souffrance".

"Un banal accident et une injustice"

Le 9 janvier 1993 au matin, il tue son épouse de 37 ans, endormie dans leur maison à Prévessin-Moëns (Ain), près de la frontière suisse, en la frappant avec un rouleau à pâtisserie. Puis, selon son propre récit, il demande à sa fille de sept ans, Caroline, de s'allonger pour qu'il prenne sa température, avant de lui tirer dans le dos à la carabine. Il fait de même avec son fils Antoine, cinq ans.



Il se rend ensuite chez ses parents à Clairvaux-les-Lacs (Jura), à environ 80 km. Après un déjeuner tranquille, il les tue eux aussi, l'un après l'autre, de plusieurs balles dans le dos après les avoir attirés à l'étage sous de fallacieux prétextes.



Il rejoint le même jour à Paris son ancienne maîtresse, qui lui avait confié une grosse somme d'argent, et la conduit en forêt de Fontainebleau pour un prétendu dîner avec Bernard Kouchner. Vers 23h, il arrête la voiture, asperge la jeune femme avec une bombe lacrymogène, mais renonce à son projet d'assassinat devant ses hurlements et supplications.



Il rejoint le lendemain la maison familiale où gisent sa femme et ses enfants. Au petit matin du 11 janvier, il ingère des barbituriques - une dose mortelle selon lui - et incendie la maison. Quand les pompiers arrivent, ils le trouvent inconscient mais vivant. Dans une enveloppe retrouvée dans sa voiture par les enquêteurs, l'homme de 38 ans a laissé ce message : "Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon".



Le jeudi 25 avril, Jean-Claude Romand obtient sa libération conditionnelle après 26 ans de prison. Au total, il aura trompé ses proches pendant plus de 15 ans, avant de les tuer lorsque la vérité a menacé d'éclater.