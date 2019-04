publié le 25/04/2019 à 13:06

Il était l'un des plus célèbres détenus de France. Après 25 années de détention, Jean-Claude Romand, le faux docteur qui avait tué sa famille, va être libéré. Cette décision sonne évidemment comme une défaite pour Emmanuel Crolet, l'ancien beau-frère du détenu. Sa sœur Florence a été tuée par le 9 janvier 1993, ainsi que ses deux neveux. "Réaction difficile. C'est la presse qui nous l'apprend et nous nous étonnons de ne pas avoir été prévenus directement. La deuxième chose, c'est qu'on ne se prépare pas à une telle réponse. [...] On est choqué et je suis très fatigué".



Touché, Emmanuel Crolet estime que le comportement de l'ancien détenu n'a pas changé, 26 ans après ses multiples meurtres : "Cela fait onze mois qu'on essaye de faire entendre une vérité, le mot est important connaissant Romand, face à quelqu'un qui était un faux médecin et un vrai menteur. Je pense qu'il continuera à mentir et que maintenant il remplit sa nouvelle coquille vide par quelqu'un qui veut la rédemption. Je suis déçu que le pardon lui soit donné en lui accordant cette liberté conditionnelle".

L'ancien beau-frère de Jean-Claude Romand regrette sa demande de faire appel : "Je n'attend rien de lui. Quand j'entends qu'il se ferait très discret, je trouve qu'il est très gonflé de se permettre ça vis à vis de nous. Je pense qu'il aurait mieux fait de se taire et de ne pas faire appel". Lui et son entourage n'envisage aucune autre action judiciaire contre leur ancien beau-frère : "Ce n'est plus possible, il a gagné."