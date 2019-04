et Joanna Wadel

publié le 25/04/2019 à 20:09

Après une heure de discours introductif et quatre orientations fortes dessinées, Emmanuel Macron a livré sa réponse aux Français, offrant des mesures palliatives à la contestation sociale, aux revendications des "gilets jaunes" et à la consultation citoyenne. Mais pour Alain Duhamel, le président "est bien décidé à être candidat à l'élection présidentielle".



Plus qu'un discours de mi-mandat, ou une restitution du grand débat, "c'est un programme présidentiel, comme s'il arrivait à l'Élysée", explique t-il, estimant que contrairement à 2017, à défaut d'être un "vainqueur" face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron est aujourd'hui "le vainqueur" contre "tout le monde".

"Ce discours-programme ressemble beaucoup plus au discours de politique générale d'un nouveau Premier ministre qu'au discours d'un président de la République", poursuit Alain Duhamel, jugeant que le besoin d'être compris le rend "confus" : "Il a une ambition énorme, et il a une expression modeste", pointe le journaliste, pour qui l'allocution du président était en "décalage", et constitue une "très bonne déclaration de candidature", qui prête à réfléchir sur ce qu'est une présidence, qui "aujourd'hui dure deux ans".