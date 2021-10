La saison 2 du feuilleton des Républicains peut commencer ! Xavier Bertrand a décidé d'y participer

C'est un feuilleton qui ne manque pas d'être suivi sur la scène politique. La saison 1 de la saga Les Républicains s'est terminée sur un beau retournement de situation lundi 11 octobre. Xavier Bertrand, après avoir assuré pendant des mois qu'il allait seul à la rencontre des Français, tel le Général de Gaulle, s'est résolu à participer au congrès de LR.

Qui imagine un seul instant le général de Gaulle revenir par la fenêtre ?

Coincé dans son aventure solitaire, Xavier Bertrand tente finalement d’être adoubé par son ancien parti. C'est une bonne chose pour la droite, qui l’a accueilli avec soulagement lundi. Cette droite située entre Éric Zemmour et Édouard Philippe n’aura qu’un seul candidat en décembre prochain, ce qui est un petit événement dans cette précampagne.

La présidentielle est aussi une guerre d’usure psychologique et un candidat porté par Les Républicains, dans un carré de tête, cela peut tout changer pour le second tour, surtout si le niveau de qualification, estimé à 16-17%, continue de rester aussi bas. Tous les scénarios restent donc possibles et tous les espoirs sont permis.

Un candidat peu rassurant pour la droite

Le processus de sélection des Républicains reste un peu étriqué. En effet, seuls les militants à jour de cotisation, probablement 100 000 votants, comme chez les écolos, sont conviés à désigner leur candidat. Avec Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Michel Barnier notamment, ce congrès n'est pas aussi "prestigieux" que la primaire de 2017, avec un ancien président, Nicolas Sarkozy et deux anciens Premiers ministres, Alain Juppé et François Fillon, mais les pronostics sont tout aussi hasardeux.

Aucun sondage sur une base militante n’est sérieux et pour Xavier Bertrand, tout dépend d’une seule chose : les militants vont-ils voter avec l’espoir de gagner la présidentielle ou par pur attachement à leur parti ? Le président de la région Hauts-de-France espère que les militants LR se disent qu’il est le mieux placé dans les sondages et que cela fait donc une bonne raison pour le choisir.

Xavier Bertrand est candidat mais ce n’est pas un candidat, pour l’instant, ultra-rassurant pour la droite. Un homme qui change d’avis comme il l’a fait lundi est-il assez solide pour être président de la République ? Est-il très habile ou très opportuniste ? Ce sont les militants LR qui vont en juger. Avec la saison 2 chez Les Républicains, c'est une nouvelle campagne dans la campagne qui commence.