Présidentielle 2022 : "Je participerai" au congrès LR, annonce Xavier Bertrand

"Divisés, on est sûr de perdre", a déclaré Xavier Bertrand ce lundi 11 octobre. Le candidat à l'élection présidentielle de 2022, a confirmé dans la soirée sa participation au congrès des Républicains. "Oui, je participerai à ce congrès parce que Les Républicains ont écarté la primaire", dit-il.

"J'avais dit mon opposition à la primaire. Les militants, les adhérents ont entendu ce message. Ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible, un seul candidat de la droite et du centre", ajoute Xavier Bertrand, invité du 20H de TF1. "Divisés, on est sûr de perdre, rassemblés, on peut gagner et je veux gagner", dit-il. "J'ai la conviction que ce sont les solutions de la droite et du centre qui permettront de remettre le pays sur pieds", explique encore le président des Hauts-de-France.

Fin septembre, il avait affiché sa volonté d'un congrès d'intronisation avec tous les autres rassemblés derrière lui. "Ce que je lance, c'est un appel au rassemblement de ma famille politique, des candidats à la primaire, pour que nous puissions l'emporter", avait-il déclaré sur France 2.