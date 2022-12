La France insoumise : du lancement de la Nupes aux polémiques, le bilan 2022 de LFI

Les leaders du Nupes : Julien Bayou, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens assistent au lancement du Parlement de la coalition électorale de gauche Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, à Paris le 30 mai 2022

7 mai 2022, grand meeting à Aubervilliers. Le patron de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est au firmament car il vient de réussir l'impossible : unir les forces de la gauche derrière lui pour aller ensemble à l'assaut des législatives. Un mois et demi plus tard, les résultats sont au rendez-vous : la Nupes réussit son pari et est présente dans près d'un quart de la nouvelle Assemblée.

Mais La France Insoumise aura peu de temps pour savourer. Dès l'été, des accusations de violences sexuelles touchent des figures du mouvement. Éric Coquerel est contraint de se justifier. Et surtout, Adrien Quatennens qui reconnait une gifle sur son épouse. Jean-Luc Mélenchon vole à son secours et le défend. Malaise parmi les Insoumis en conférence de presse. Les alliés de la Nupes demande sa démission, mais il n'en sera rien. Il est suspendu quatre mois après sa condamnation.

En parallèle des affaires, une réorganisation de la direction met le feu au parti. Des têtes de pont sont écartées et dézinguent ouvertement la décision, comme François Ruffin, qui a regretté "qu'au lieu d'un élargissement, on ait un rétrécissement". Des critiques sur fond de succession de Jean-Luc Mélenchon, sujet encore plus explosif à l'horizon.

