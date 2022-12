Quatennens suspendu : l'alliance Nupes secouée par une sanction jugée insuffisante

La NUPES est de nouveau dans la tourmente après la condamnation à quatre mois de prison avec sursis du député LFI du Nord, Adrien Quatennens, pour violences conjugales. Il aura fallu plus de trois heures de conclaves pour décider que, pendant quatre mois, Adrien Quatennens ne serait plus membre du groupe Insoumis, mais travaillerait comme un député sans attache politique.



Raquel Garrido évoque une décision symbolique : "Je pense que ce qui a fait consensus, c'est cette idée que c'était utile pour le grand public de voir qu'il était non inscrit. Et il me semble que c'est tout de même une décision importante". C'est la seule de LFI à s'exprimer, quand la plupart des insoumis évitent la presse ou affichent un visage fermé. Cette simple radiation temporaire d'Adrien Quatennens du groupe Insoumis fait trembler l'Alliance de gauche.



Pour les autres groupes, cette décision n'est pas à la hauteur de la peine décidée par la justice. Les socialistes auraient prononcé une exclusion définitive, explique Olivier Faure. "Nous aurions prononcé l'exclusion. Nous aurions effectivement considéré que quelqu'un qui a été condamné de manière lourde sur des faits similaires ne peut pas siéger sur nos bancs", a-t-il lancé.



Les écologistes et les communistes vont plus loin. Adrien Quatennens, comme tout responsable condamné pour violences, doit, selon eux, démissionner. Mais l'intéressé s'y refuse. C'est ce qu'il vient de dire à La Voix du Nord dans une longue interview où il estime avoir assez payé pour sa faute. Adrien Quatennens dénonce un lynchage et exclut de démissionner.



