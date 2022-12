La France insoumise n'est plus rangée derrière un seul chef. La nouvelle direction du mouvement, avec à sa tête Manuel Bompard, a provoqué de vives critiques de la part des membres historiques de la France insoumise.

Invité de RTL ce jeudi 15 décembre, François Ruffin assure : "C’est une évidence qu’on a écarté ceux qui étaient grognards, qui n’étaient pas toujours d’accord, qui n’étaient pas à l’unisson".

Le député LFI de la Somme se dit toujours membre de la France insoumise. "J'y suis, j'y reste pour l'instant, a-t-il indiqué sans en faire quelque chose de définitif. Je me bagarre avec la gauche (...) sur le fait de pourquoi les hôpitaux français n'achètent pas français".

François Ruffin veut faire un "buy French act". "Faire que les hôpitaux, les pompiers, les écoles, les gendarmeries, que tout le service public ait la possibilité de déroger à la concurrence libre et non faussée (…) Les Français sont des ânes et la délocalisation continue donc, il faut faire que les hôpitaux achètent français et que le ministère de l’Économie se bouge", a-t-il conclu.

