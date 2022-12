ÉDITO - La France Insoumise pratique "la cooptation, l'auto-proclamation, l'exclusion", dénonce Alba Ventura

Manuel Bompard a raté la consécration au prix de l'humour politique en 2022. En tout cas, maintenant, il est en lice pour l'année prochaine. Le député a déclaré auprès de Médiapart : "Le vote n'est pas l'alpha et l'omega de la démocratie". Et donc, la démocratie sans vote, c'est quoi ? Il est fort le monsieur... Bien plus malin que Kim Jong-Un parce qu'il fait moins autocrate quand même, moins "despote".



Manuel Bompard a été désigné en petit comité pour diriger La France Insoumise. Comme Jean-Luc Mélenchon a compris qu'élire Adrien Quatennens n'était plus possible, il est allé chercher son autre héritier pour installer une nouvelle direction. Et ce petit cercle a balancé par la fenêtre les grognards, les autres forts personnalités du mouvement comme Alexis Corbière, François Ruffin, Raquel Garrido, Éric Coquerel ou Clémentine Autain, la rebelle. Ils ne font pas partie de "la nouvelle coordination des espaces", comprenez "direction" en langage LFI.



Place aux jeunes et surtout aux dociles, parce qu'à LFI, on n'aime pas les têtes qui dépassent et les voix discordantes. Vous me direz : "les autres partis aussi". Ils ne sont pas les seuls à faire cela. Certes, mais nous parlons d'un mouvement qui plaide pour une sixième république, qui rejette toute hiérarchie, qui plaide pour plus d'horizontalité, qui appelle au renouveau démocratique... et donc qui pratique la cooptation, l'auto-proclamation, l'exclusion. J'ai dû rater un épisode !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info