Jean-Luc Mélenchon : LFI au bord de l'implosion après la désignation de Manuel Bompard

Un enlisement lent et profond qui pourrait être fatal. La France insoumise vogue de crise en crise, depuis plusieurs semaines. À tel point que les tensions entre les poids lourds LFI semblent s'être cristallisées et amorcent un point de non-retour.

Finie donc la solidarité insoumise et le seul et même discours martelé à l'unisson. L'affaire Adrien Quatennens est passé par là et a été l'élément déclencheur et révélateur d'une crise profonde au sein du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

La place, autrefois incontestable, du chef de la France insoumise est désormais remise en cause. La nomination de Manuel Bompard au poste de coordinateur de la France insoumise a accentué les crispations. Très proche de Jean-Luc Mélenchon, le député des Bouches-du-Rhône a été désigné par cooptation. Quant au reste du bureau politique, exit ceux qui rêvaient de concourir pour la succession de l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

Les ténors LFI tenus à l'écart du mouvement

Clémentine Autain a décidé de confronter Jean-Luc Mélenchon. Comment ? Dans un entretien à Libération, la députée LFI de Seine-Saint-Denis qui avait déjà pointé le manque de discussion au sein du mouvement, souhaite "démocratiser LFI : une force à vocation majoritaire ne peut être un bloc monolithique".

L'élue estime que le mouvement a "une responsabilité" qui d'"ouvrir les portes et les fenêtres de LFI pour transformer le mouvement et passer un cap de massification". Elle évoque aussi sa désillusion : "Après trois mois de travail à huis clos, et malgré des avancées, je constate que le repli et le verrouillage ont été assumés de façon brutale. Les militants n’ont pas eu voix au chapitre alors qu’ils devraient être les acteurs principaux du mouvement".

Clémentine Autain fait référence à la composition de la direction. Les "historiques" de LFI ont disparu de l'organigramme : Alexis Corbière, Raquel Garrido et François Ruffin ont partagé leur surprise. "C’est presque une purge", a indiqué la députée européenne LFI Leïla Chaibi auprès du Figaro. Raquel Garrido a mis en garde Jean-Luc Mélenchon. Il "a le choix aujourd’hui entre aider ou nuire. J’ose espérer qu’il reste dans l’optique d’aider", a-t-elle déclaré au journal.

De son côté, François Ruffin a partagé sur LCI être "un peu triste que plutôt qu'un élargissement, on ait un rétrécissement". Il a aussi critiqué le mode de désignation du bureau politique, un "consensus d'un petit groupe qui s'est mis d'accord avec lui-même". "C'est la moitié de l'équipe qui reste au vestiaire", a-t-il ajouté.

Décision de radier temporairement Quatennens

L'organisation du mouvement ne vient pas seulement semer le trouble au sein des membres de La France insoumise. La décision du mouvement de suspendre Adrien Quatennens du groupe à l'Assemblée ne fait pas l'unanimité.



L'ex-numéro 2 fait l'objet d'une "radiation temporaire du groupe parlementaire LFI-Nupes pour une durée de 4 mois à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 13 avril 2023". Son "retour dans le groupe parlementaire" sera "conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info