Coronavirus : la rentrée des classes sera "quasi normale", assure Macron

et AFP

publié le 14/07/2020 à 18:05

La rentrée des classes sera "quasi normale" ou en tous cas, "la plus normale possible". Lors de son entretien télévisé mardi 14 juillet, Emmanuel Macron a insisté : en septembre, les 12 millions d'élèves français pourront retourner à l'école sous réserve que les conditions sanitaires liées à la crise du coronavirus n'empirent pas.

"S'il y avait une accélération (du virus) pendant le mois d'août, on sera amené à revoir cette rentrée. Ça n'est pas ce que je souhaite, si on fait bien les choses nous aurons une rentrée des classes un peu différente, encore plus exigeante", a-t-il prévenu. Pour le moment, le président a confirmé les dispositions énoncées dans une circulaire publiée par le ministère de l'Éducation nationale vendredi.

Celle-ci prévoit que "tous les élèves (seront) accueillis sur le temps scolaire". "Gestes barrières, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires, nettoyage et aération des locaux", est-il détaillé. "Le ministre prépare une rentrée où les enseignants seront bien protégés", a assuré Emmanuel Macron.

Le défi des "décrocheurs"

Une attention particulière sera à accorder aux "enfants qui ont le plus souffert du confinement". Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, pendant la période d'isolation imposée aux Françaises et Français pour lutter contre la propagation du coronavirus, 4% des élèves ont décroché. Un chiffre qui peut parfois monter bien plus haut, témoignent de nombreux enseignants, qui disent avoir, pour certains, perdu jusqu'à "un tiers de la classe".

"Aller chercher" ces élèves est le "défi" de l'été, a insisté le président tout en précisant qu'il n'aimait pas le terme de "décrocheurs". "Je préfère les accrocheurs, parce qu'on aura besoin de leur vitalité, de leur force, et on devra les aider".