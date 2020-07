Coronavirus : pourquoi Macron veut imposer le masque le 1er août et pas avant

publié le 14/07/2020 à 20:27

C'est ce que beaucoup retiendront de cette interview présidentielle du 14 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès le 1er août prochain. C'est ce qu'a annoncé le président de la République ce mardi 14 juillet pour éviter un rebond des contaminations.

Aussitôt des voix se sont élevées : pourquoi attendre 15 jours jusqu'au 1er août et ne pas l'imposer tout de suite ? En déplacement à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, Olivier Véran vient de répondre. "Dès lors que nous disons aux Français que le port du masque est nécessaire, qu'il est indispensable en milieu fermé, en milieu clos, et bien les Français vont être extrêmement nombreux à l'appliquer", assure le ministre de la Santé.

Selon lui, "il faut du temps pour s'approprier une nouvelle doctrine et donc le rendre obligatoire dans un certain délai permet cette période d'appropriation". Il ajoute qu'il y a "tout le travail de logistique" qui entre en considération. "D'où viennent les masques ? Comment s'assurer que les Français en disposent ? Nous devons pouvoir répondre à ces questions et donc cela nécessite quelques jours", reconnaît le ministre.

Le gouvernement fait "confiance en la responsabilisation des Français"

Olivier Véran assure qu'avant-même la mise en place de la mesure, le gouvernement fait "confiance en la responsabilisation des Français, qui sont extrêmement nombreux et majoritaires à souhaiter combattre activement la diffusion du virus par leurs propres comportements".