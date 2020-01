Baisse du livret A : pourquoi votre épargne vous fait perdre du pouvoir d'achat

publié le 29/01/2020 à 06:20

Le gouvernement s'y est résolu malgré l'impopularité de la mesure : le taux de rémunération du livret A passera de 0,75 % à 0,5 %, son minimum légal, le 1er février prochain. Ce taux est déterminé en tenant compte de l'inflation et des taux d'intérêt. "La nouvelle formule du taux du livret A fournira des ressources plus compétitives pour le logement social et plus en phase avec les ressources bancaires", a déclaré Bruno Le Maire.

Or, avec un tel taux, si vous gagnez de l'argent, vous perdez du pouvoir d'achat. La responsable : l'inflation. Si vous placez 1.000 euros pendant un an sur un livret A à un taux de 0,5 %, vous obtiendrez 5 euros d'intérêts. Si vous placez 1.000 euros pendant un an sur un plan d'épargne logement (PEL) rémunéré à 1 %, vous gagnerez 10 euros d'intérêts. Vous aurez donc l'impression de vous être enrichi.

Pourtant, pendant que votre épargne fructifie, les prix augmentent : c'est l'inflation. Selon l'Institut national de statistiques et d'études économique (INSEE), l'inflation était de 1,4 % en 2019. Autrement dit, les prix ont augmenté de 1,4 % entre janvier et décembre 2019. Ainsi, un produit qui coûtait 1.000 euros en janvier coûtait 1.014 euros en décembre.

Avec 1.000 euros placés en janvier à 0,5 % ou 1 %, impossible d'acheter ce même produit en décembre. On parle en économie du taux d'intérêt nominal et du taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt nominal du Livret A est de 0,5 %, mais avec une inflation de 1,4 % (celle de 2019), son taux d'intérêt réel est de - 0,9 %. Vous perdrez donc 0,9 % de pouvoir d'achat par an.