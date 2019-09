publié le 28/09/2019 à 16:21

Bien plus qu'une politique, un style. Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 86 ans, jeudi 26 septembre. Après 40 années de vie politique, les anecdotes ne manquent pas pour décrire et raconter l'ancien président de la République.

Une minute de silence sera respectée lundi à 15 heures en mémoire à l'ancien président chef de l'État, décédé jeudi, dans l'ensemble des administrations publiques et dans les écoles, a annoncé vendredi la porte-parole du gouvernement. Cet hommage est lié à "la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français.



Un hommage particulier lui sera également rendu le week-end des 5 et 6 octobre en Corrèze, sa terre d'élection, à "la demande de la famille", a ajouté Sibeth Ndiaye à l'issue du conseil des ministres lors duquel Emmanuel Macron a une nouvelle fois rendu hommage à l'ancien chef de l'État.

1. La photo du métro

La photo de Jacques Chirac sautant au-dessus d'un tourniquet de métro est l'une des images qui a le plus marqué les Français. Comment cette photo a-t-elle été prise ? La scène a été immortalisée par Jean-Claude Delmas en 1980.

Jacques Chirac, alors maire de Paris, inaugurait une exposition de peinture dans la station de métro Opéra. "Le directeur de la RATP lui a engagé un billet dans le portique, mais Chirac a oublié de le reprendre. [...] Le ticket étant encore dans la machine, le portillon ne s'est pas ouvert. Il a donc décidé de sauter par-dessus", a expliqué l'auteur de la photo en 2016, au Journal de l'île de La Réunion.

2. "Manger des pommes"

"J’aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes", a déclaré Jacques Chirac à Alain Duhamel sur le choix de placer un pommier sur la couverture de son livre-programme intitulé La France pour tous, ainsi que sur son affiche de campagne.

"Mangez des pommes !". La réplique est connue mais l'ancien chef de l'État n'a jamais prononcé cette phrase. Il s'agit en fait d'un slogan de campagne détourné par Les Guignols de l'Info, émission diffusée sur Canal+.

3. Le clin d’œil de Philippe à Chirac à Matignon

"Édouard Philippe a partagé une anecdote sur Jacques Chirac : "La tradition veut que les Premiers ministres plantent des arbres dans le parc de Matignon. J'ai choisi de planter un pommier parce que c'est un arbre normand et que j'aime la Normandie. Et aussi au moment où je l'ai planté, j'ai indiqué qu'il fallait toujours 'manger des pommes', en reprenant la formule célèbre de la campagne de Jacques Chirac en 1984".

4. L'idée "abracadabrantesque" de Villepin

"On rapporte une histoire abracadabrantesque". En 2000, lors d'une interview avec Élise Lucet, Jacques Chirac s'offusque d'une histoire qui fait scandale. "Des affaires visant Jacques Chirac, il ne restera peut-être que ces sept incroyables syllabes sorties de sa bouche de président de la République", note L'Obs.



Selon Le Figaro, c'est Dominique de Villepin, admirateur de Rimbaud et alors secrétaire général, qui souffla le mot à l’oreille de Jacques Chirac…

5. Le "couple maléfique" derrière la guerre avec Giscard

Pierre Juillet et Marie-France Garaud ont été les conseillers de l'ombre de Jacques Chirac. Ils ont joué un rôle crucial dans la guerre avec Valéry Giscard d'Estaing, en faisant le "couple le plus maléfique de la Vème République", selon Alain Duhamel.

Le 25 août 1976, la guerre est bien déclarée entre les deux hommes puisque c'est le jour où Jacques Chirac, Premier ministre sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, démissionne de Matignon. À l’époque, Jacques Chirac était "encore quelqu’un d'influençable, ajoute-t-il. C’était un candidat à l’élection présidentielle en construction, ce n’était pas un leader abouti. Et donc il les a écoutés".



À l'inverse de Jacques Chirac, Pierre Julliet était "très expérimenté" et "très intelligent". Quand à Marie-France Garaud, elle était "un personnage du XVIIIème siècle", décrit l'éditorialiste.



Pour lui, elle était "une espèce de duchesse de Cheuvreuse à la sauce de l’Élysée, tout le temps en train de monter des complots, tout le temps en train de fronder, tout le temps en train de croire que la vie ce sont des bons mots meurtriers. Ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour que ça se passe que mal entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Ils ont eu un rôle historique de ce point de vue".

6. Chirac et la Russie

Peu de personnes connaissaient le tropisme russe de Jacques Chirac. Dans sa jeunesse, il voulait apprendre le sanskrit et il avait même nourri le projet de devenir traducteur, c'était là son jardin secret. La politique nous a peut-être privés d'un anthropologue mais dans les quelques centaines d'années, c'est à travers la vie de Jacques Chirac que les générations futures pourront comprendre ce qu'a été la République française.

7. Le moment de "père à père" entre Bayrou et Chirac

Dans Ambition Intime, diffusée sur M6, François Bayrou était revenu sur un moment particulier qu'il a partagé avec Jacques Chirac. Alors que sa fille vient d'être hospitalisée d'office pour anorexie, il a rendez-vous avec l'ancien président de la République.



"Je suis entré dans son bureau et il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit 'ça va mal' et je lui ai raconté. Comme il avait traversé la même chose, peut-être en pire, la même chose, on a eu trente minutes de conversation, d’homme à homme, de père à père, d’âme de père à âme de père", raconte-il.



Il poursuit : "Je n’ai jamais oublié ce qu'il m'a dit et ce moment qui a fait que quand il a quitté le pouvoir, j'ai dit des choses positives sur lui (...) En sortant, il m’a dit : 'Tu veux qu’on parle politique ? (...) Qu’est-ce que tu nous emmerdes avec tes idées. Je vais te dire ce que c’est que la politique. Le Premier ministre, c’est fait pour que ça ne se passe pas trop mal en France et le président de la République, c’est fait pour représenter la France à l’étranger'. Je lui ai dit : 'Pour moi, le président de la République, c’est fait pour donner au pays des raisons de vivre'".

8. Les appels de Chirac à la mère de Juppé

Alain Juppé racontait dans un documentaire sur France "la complicité" entre sa mère et Jacques Chirac. "De temps en temps, il lui passait un coup de fil (...) Il m'a beaucoup donné mais il y a aussi des moments où il m'a fait avaler des couleuvres. En 1981, au lendemain des élections il m'a demandé de sauter le pas et d'être élu dans une circonscription, le XVIIème à Paris. Deux jours après, il me convoque en me disant qu''il y a un problème avec le numéro 2 du RPR, il est dans l'Essonne et il va se faire battre et je voulais vous demander un service est-ce que vous pouvez lui laisser votre circonscription'. Grande naïveté d'Alain Juppé, je ne connaissais pas les mœurs politiques et j'accepte".

9. Le cadeau de Chirac à Macron

Après l'élection d'Emmanuel Macron, Jacques Chirac lui a offert un cadeau. Il s'agit d'un petit portrait du général de Gaulle, en bronze.Un geste pour marquer la continuité. Ce portrait n'a jamais quitté le bureau de l'ancien président décédé, à la mairie de Paris, comme à l'Élysée. Lors de l'allocution du président de la République, en hommage à son prédécesseur, ce cadeau était le seul objet disposé sur son bureau.