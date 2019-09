"Chirac" : le podcast événement de RTL

publié le 27/09/2019 à 13:17

Son visage et sa voix avaient accompagné la vie des Français pendant quatre décennies, avant de se faire de plus en plus rare ces dernières années. Jacques Chirac est décédé à le 26 septembre 2019 à Paris, à l’âge de 86 ans.

RTL vous propose de découvrir notre podcast événement consacré à la disparition de l'ancien chef de l'État. Réactions de ses proches, hommages, récits, archives analyses des signatures de RTL et des experts politiques...

Retrouvez tous les moments forts diffusés sur notre antenne, qui permettent de retracer et de mieux comprendre la vie et la carrière complexe de Jacques Chirac, de ses premiers pas en politique, jusqu'à l’Élysée, en passant par sa relation avec les Français.

L'occasion de (re)découvrir son ascension politique des terres corréziennes à l'Élysée, d'écouter les coulisses du discours de Johannesburg racontés par Nicolas Hulot, ou de réentendre ses phrases les plus célèbres.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

Flux RSS