publié le 27/09/2019 à 13:33

Lorsque Laurent Gerra a débuté son métier d'imitateur, Jacques Chirac était déjà dans le paysage politique.

"Cela fait 30 ans que je fais ce métier, il a toujours été dans mon répertoire", se remémore-t-il, invité sur RTL. "On s'est bien amusés avec Jean-Jacques Peroni pendant des années avec le président parce qu'il était haut en couleur. C'était un personnage à la fois charismatique, drôle et je pense d'après les derniers témoignages qu'on entend, attachant. Il donnait une certaine image de la France, une certaine idée".

Laurent Gerra raconte que lorsqu'il croisait Jacques Chirac, qui "l'écoutait de temps en temps", il lui disait : "vous me faites rire". "Chaque fois qu'il venait à RTL, il avait toujours un clin d’œil sympathique alors qu'il était souvent à la rédaction en pleine campagne présidentielle, il me disait : 'venez donc boire un café avec nous'", dit-il. Laurent Gerra se rappelle qu'il serrait la main à tout le monde et qu'il faisait la bise aux femmes.

"Je l'avais croisé aussi à l'arrivée du Tour de France à Sarran en Corrèze. On rigolait. Il était sous un chapiteau en train de boire des Corronas et de manger. C'est pas une légende, c'est vrai", dit-il. "C'est une partie de notre histoire, de notre enfance, de notre adolescence. On a l'impression qu'il a toujours été là. Je pense qu'il était proche des français et qu'il aimait ça", avoue-t-il.