publié le 27/09/2020 à 20:43

La mort de Jacques Chirac, c'était il y a un an le 26 septembre 2019. De très nombreux anonymes rendaient hommage à l'ancien président de la République alors qu'au niveau local, on assurait vouloir célébrer la mémoire de ce dernier avec une place, un bâtiment, ou une avenue à son nom. Un an plus tard, l'émotion est retombée. Les élections municipales sont passées par là et beaucoup de projets sont encore dans les cartons.

À Marseille, Jean-Claude Gaudin imaginait déjà le rond-point du Prado, près du Stade Vélodrome, rebaptisé Jacques Chirac, mais un an après rien n'a bougé. L'ancien maire est parti et dans la nouvelle équipe municipale, marquée à gauche, on a d'autres priorités, même si l'idée n'est pas officiellement abandonnée.

Même situation à Strasbourg. "Ce n'est pas demain la veille que vous marcherez sur une avenue Chirac", assure un élu de l'opposition qui croit savoir que Jacques Chirac n'est "pas trop la tasse de thé" de la nouvelle maire écologiste de la ville Jeanne Barseghian. À Paris, ça traîne un peu, mais la mairie fait savoir qu'elle reste en contact avec la famille pour trouver le lieu le plus adapté et symbolique pour un hommage.

En tout, une cinquantaine de lieux en France portent déjà le nom de Jacques Chirac : une place à Nice, un jardin à Arcachon ou encore un palais des sports à Montauban. Depuis le mois de juin à Papeete en Polynésie, une esplanade Jacques Chirac bordée de cocotiers fait face à la mer. Et comme disait l'ancien chef de l'État, "c'est loin, mais c'est beau".