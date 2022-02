INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Zemmour prêt à proposer un rôle à Le Pen, "si elle appelle à voter pour moi"

Invité du petit-déjeuner présidentiel ce lundi 28 février 2022, Éric Zemmour a répondu à une question d'Alba Ventura qui lui demandait si, élu président, il proposerait un rôle à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national dans son gouvernement. "Bien sûr, si Marine Le Pen appelle à voter pour moi au second tour, elle fera partie de ma majorité présidentielle" a-t-il assuré.

À la question de savoir si le candidat Reconquête proposerait un ministère ou Matignon à Marine Le Pen, il a répondu : "Je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Mais en tout cas, elle aura vocation, si, je le répète, elle appelle à voter pour moi au second tour et qu'elle veut faire partie de ma majorité présidentielle" à avoir un rôle. "Il n'y a aucun ostracisme, je suis le candidat qui refuse tout ostracisme à droite et qui rassemble les droites" a-t-il rappelé.

Éric Zemmour a assuré qu'il n'a pas dit qu'il nommerait Marion Maréchal en tant que Premier ministre, mais qu'il avait juste énoncé cette possibilité.