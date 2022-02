Invité de RTL ce lundi 28 février, Éric Zemmour est revenu sur la situation de la guerre en Ukraine et sur les agissements du président russe Vladimir Poutine. "Poutine est un démocrate autoritaire", a affirmé le candidat à la présidentielle. "Poutine est l'agresseur, il est le seul coupable mais pas le seul responsable", a-t-il également estimé.

"Démocrate parce qu'il est élu par le peuple, le peuple n'a pas voté contre lui. Autoritaire veut dire qu'il utilise des méthodes que nous n'utiliserons pas", s'est justifié Éric Zemmour. "Je suis Français, je ne suis pas Russe. La Russie n'a pas la même histoire avec les tzars", a-t-il ajouté.

Concernant une aide de la France à l'Ukraine en armements, Éric Zemmour estime que "cette montée aux extrêmes est néfaste" et que "nous devons au contraire ne pas ajouter la guerre à la guerre et devons nous montrer pacificateurs". "On doit tout faire pour qu'il y ait des négociations", juge-t-il.