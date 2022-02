INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Je suis candidat car la France est en danger de mort", dit Zemmour

Invité du petit-déjeuner présidentiel sur RTL ce lundi 28 février, Éric Zemmour a déclaré : "Je fus naguère chroniqueur sur cette belle station mais je suis désormais candidat à la présidence de la République car je considère que la France est en danger de mort et qu'elle doit lutter contre le grand remplacement de son peuple et de sa civilisation".



Lors de son premier grand meeting à Villepinte en décembre 2021, il avait assuré qu'il était "prêt à prendre les manettes" de la France afin de répondre aux "craintes" qui "hantent les Français" dont, notamment "le grand remplacement avec l'islamisation de la France".



Éric Zemmour base sa campagne sur cette théorie du grand remplacement qui fait polémique. "Je suis un patriote français qui veut sauver son pays de l'islamisation et du grand remplacement. Oui, je veux être celui qui sauvera la France de ses maux", a-t-il affirmé au micro de RTL.

