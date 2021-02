Inégalités sociales : Emmanuel Macron veut soigner sa gauche

publié le 12/02/2021 à 09:29

Emmanuel Macon travaille sa gauche, et pour ça il choisit de reparler d’émancipation cette semaine. Ce n’est pas un impensé, mais un chantier inachevé d’Emmanuel Macron. Dans sa campagne présidentielle, il y a donc une éternité après toutes les crises que nous avons traversées, le candidat promettait de s’attaquer à une société française figée. De s’attaquer aux rentes, ça, ça reste un chantier à part entière ; et de s’attaquer aux inégalités de destin.

Emmanuel Macron a toujours vanté l’émancipation. C’est-à-dire donner la possibilité à tous de s’affranchir de son origine géographique de son origine sociale, d’une forme de destin pré-écrit ’est sa façon à lui de parler à ceux qui ont une sensibilité sociale, ou une sensibilité de gauche. C'est ce qui s’appelle aussi faire de l’égalité réelle.

Il ne s’agit pas d’égalitarisme mais de donner les mêmes chances à tous quand on ne part pas du même point de départ. L’une des mesures emblématiques de cette politique, c’est le dédoublement des classes de CP et CE1. Mais corriger les inégalités à la racine ne résout pas tout. Emmanuel Macron a annoncé une ouverture à la diversité dans les grandes écoles de l’administration, et 1.000 places pour y préparer les concours.

Il s’agit de casser un entre-soi de l’élite, a bien expliqué le chef de l’État. Et puis, il y a les discriminations. C’est ce à quoi s’attaque le gouvernement aujourd’hui avec une plateforme anti-discriminations. Un site internet, une appli, un numéro de téléphone pour signaler sa situation. Dans les 2 cas, Emmanuel Macron ne s’adresse pas à la vieille gauche, celle qui est restée au PS selon un ministre qui en vient. Il s’adresse aux jeunes. C’est parce que ça les concerne d’abord ces questions de discriminations, mais il n’y a pas que ça.

Pas de grandes mesures, mais au contact des concernés

Emmanuel Macron ne veut pas qu’en parlant à la gauche, la droite puisse dire qu’il est tombé dans l’assistanat. Il n’est pas question, vous l’avez probablement beaucoup entendu, de créer un RSA jeune. Ceux qui ont moins de 25 ans, le gouvernement s’en est convaincu, ont besoin d’être accompagnés. Les mots interdits sont "aides" et "allocations". L’idée, c’est que tous ceux qui veulent s’en sortir puissent s’en sortir.

Et il faut s’attendre à d’autres idées comme celle-là. Il n’y aura pas de grande loi, une mesure choc qui resterait comme "LE" grand progrès du quinquennat. Les conseillers, les ministres, ont cherché, ils n’ont pas trouvé. "On n’est pas au niveau", leur avait même lancé au début de l’année Emmanuel Macron.

Ils vont donc décliner des idées pratiques qui répondent à des problèmes très précis, par petites touches. L’un des conseillers de l’Élysée résume : "Un grand discours avec 20 mesures a moins d’impact qu’un déplacement au contact de ceux qui sont concernés, pour leur expliquer ce qui va changer".

C’est ce que va faire Emmanuel Macron vendredi 12 février, et ce qu’il continuera de faire dans les semaines qui viennent. Sur le fond, Emmanuel Macron n’a pas de souci avec son électorat venu de la gauche. Et il ne gagnera pas un électeur de plus avec ces annonces. Emmanuel Macron veut juste qu’à la fin, son bilan soit bien vu de droite et, en même temps, de gauche.