publié le 08/09/2020 à 15:20

L'égalité des chances est "une priorité" de ce quinquennat disait vendredi Emmanuel Macron. Le président de la République est ce mardi 8 septembre en déplacement dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand. Une visite qui lui permet au passage, de soigner son hémisphère gauche.

Ce déplacement est une parenthèse sociale en quelque sorte, dans une rentrée largement consacrée aux enjeux de sécurité, séparatisme, violences contre les policiers ou les élus. Le président se défend tout de même de vouloir rééquilibrer son discours : "Je cherche à tenir tous les fils, il n'y a pas que l'insécurité", a-t-il déclaré sur place.

Emmanuel Macron a été accueilli sur place par Laurent Wauquiez le président de la région, a échangé avec des jeunes appentis de la filière aéronautique, un secteur frappé de plein fouet pendant la crise. "Normalement en BTS, j'ai au moins 7 ou 8 contrats d'apprentissage, cette année j'en ai 3", explique la proviseur du lycée.

Comme au Panthéon, Emmanuel Macron a tenu un discours très volontariste. Il promet également de tripler l'aide pour accéder à l'enseignement supérieur. La pression est désormais sur les épaules des ministres concernés, à qui il demande de faire plus et plus vite.