Débat Marine Le Pen - Gérald Darmanin : un duel, deux gagnants ?

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN) et candidate à la présidentielle de 2022, croisera le fer avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin jeudi 11 février dans la soirée sur France 2. Un combat au terme duquel les deux duellistes pourraient sortir vainqueurs.

Avec des thématiques comme le séparatisme, l'immigration et l'insécurité, Marine Le Pen sera en effet sur son terrain de jeu. Gérald Darmanin ne sera pas non plus en terre inconnue, puisque ces sujets sont également les siens. Le débat devrait en outre permettre au ministre de gagner en hauteur face à une candidate à la présidentielle finaliste en 2017. Cette joute cathodique lui donnera également l'occasion de se recentrer après des mois difficiles.

Ces deux personnalités politiques ne sont toutefois pas seulement des faire-valoir réciproques et demeurent des adversaires. Marine Le Pen a néanmoins besoin d'adversité et donc de répondant. Elle avait d'ailleurs refusé de débattre avec Jean Castex, un Premier ministre jugé trop technocratique et pas assez politique. C’est elle-même qui avait suggéré de se retrouver face à Gérald Darmanin.

Les Français ne veulent pas d'une affiche Macron/Le Pen

L'émission de jeudi ne sera donc pas un entraînement ni une séance de rattrapage du débat raté de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017. La Présidente du RN va occuper tout l’espace qui lui est donné pour faire avancer ses idées. Sans oublier d’attaquer Gérald Darmanin, qu’elle tentera de ramener à son passé.

Gérald Darmanin devrait répliquer avec un argument redoutable : "Marine Le Pen ne veut pas régler les problèmes parce qu’elle en vit." Il devrait arguer que la plupart des solutions prônées par Marine Le Pen sont incompatibles avec la Constitution, le droit européen et les traités internationaux.

Ce débat devrait préfigurer ce qui attend les Français pour la prochaine présidentielle. Car la confrontation entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin s'inscrit dans la logique d'un duel Macron/Le Pen au second tour. Il s'agit de la stratégie de la majorité présidentielle et de celle de Marine Le Pen. Problème : 7 Français sur 10 sont opposés à ce match retour, selon un sondage Ifop/Le Figaro. Personne n'aime les histoires écrites à l'avance.