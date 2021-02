Emploi des jeunes : près d'1,2 million de CDD et CDI signés à la fin 2020

Entre août et décembre 2020, près d'1,2 million de jeunes de moins de 26 ans ont signé un CDD de plus de trois mois ou un CDI.

publié le 07/02/2021 à 09:25

Près d'1,2 million de jeunes de moins de 26 ans ont signé un contrat en CDD de plus de trois mois ou en CDI entre août et décembre 2020, soit "quasiment autant" qu'en 2018 et 2019, a déclaré samedi 6 février la ministre du Travail Elisabeth Borne.

"Ce sont près d'1,2 million de contrats qui ont été signés. Certes, tout le monde n'a pas sollicité la plateforme '1 jeune, 1 solution' mais cela correspond à la cible que nous visions au travers de l'aide à l'embauche via une prime", a déclaré Elisabeth Borne, en visite avec le Premier ministre Jean Castex à l'usine Sulky-Burel de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), spécialisée dans la fabrication de matériel de fertilisation et qui a recruté 12 apprentis l'an dernier.

Jean Castex a lui souligné que "l'objectif est aussi qualitatif, il n'est pas simplement d'agir sur les chiffres, il est d'orienter les jeunes vers des métiers d'avenir, vers la transition écologique, vers la souveraineté économique (...) Le plan de relance dégage des moyens substantiels pour reconquérir l'industrie en France, c'est un secteur porteur".

Une prime de 4.000 euros pour l'embauche d'un jeune

Le gouvernement a présenté en juillet la plateforme "1 jeune, 1 solution", doté de 6,7 milliards d'euros, pour mettre en relation les entreprises avec des jeunes qui cherchent un emploi ou une formation. Près de 1.500 entreprises sont inscrites sur cette plateforme et quelque 150.000 offres d'emplois ont été proposées.

Ce dispositif prévoit notamment une prime allant jusqu'à 4.000 euros (par an) pour l'embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI d'un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021. Il prévoit aussi des primes de 5.000 euros ou 8.000 euros pour le recrutement d'un apprenti mineur ou majeur en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.